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Прислано читателем «Афиши Daily»
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В Монголии пообещали выдавать виды на жительство всем россиянам, которые об этом попросят
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

Иммиграционное агентство Монголии пообещало выдавать виды на жительство всем россиянам, которые обратятся в ведомство с соответствующим запросом. Об этом сообщило издание Ikon со ссылкой на главу агентства Нэргейн Ууганбаяр.

По его словам, в Монголии существует 56 различных видов на жительство. Их выдают в том числе для работы, учебы в стране, совершения инвестирования и проживания на территории Монголии в связи с семейными обстоятельствами.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ», — сказал Ууганбаяр.

С начала частичной мобилизации в России в Монголию приехали более 6200 россиян. Более 1000 граждан получили консультации по получению вида на жительство, еще 748 человек продлили свои визы.

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