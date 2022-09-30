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Группа «Руки фу!» выпустила трек, посвященный приставаниям к девушкам на улицах
Виктория Шанина
Сегодня в 17:08

Российская группа «Руки фу!», которая называет своей целью привлечение внимания к проблеме уличных приставаний, выпустила трек «Скажи: „Руки фу!“». Послушать его можно на всех цифровых платформах.

«Каждая из нас когда‑нибудь да сталкивалась с домогательствами. Часто для мужчин это просто забава, а для нас — вторжение в личное пространство, отвращение и тревога. Каждый, кто домогается девушек, должен знать, что мы не намерены терпеть, поэтому мы заявляем об этом, как умеем — в песне», — заявляют «Руки фу!».

«Руки фу!» — это команда музыканток и музыкантов, а также активисток, выступающих против домогательств на улицах и общественных пространствах. Они пишут, что в 2021 году в России зафиксировали 3457 изнасилований или покушений, но это только официальная статистика.

«До заявления в полицию доходит далеко не каждая девушка, столкнувшаяся с этими проблемами, поэтому можно только предполагать, сколько таких случаев умалчивается», — пишет группа.

На официальном сайте кампании «Руки Фу!» собраны истории девушек, столкнувшихся с уличным насилием. Новые истории появляются ежедневно.

«Часто девушки, к которым приставали, сталкиваются с обвинениями общества в духе „сама виновата“. Как обществу реагировать? Когда я слышу такие истории и потом вижу реакцию общества, то часто мысленно спрашиваю у людей: „А если бы это была ваша сестра? Ваша дочь? Ваша мама?“ Неужели писали бы то же самое? Люди должны понять, что все эти вещи могут происходить с любой из нас. Никто не застрахован. И самое последнее дело — это обсмеивать ситуацию или/и обвинять девушку. Это нисколько не вина девушки и не ее выбор».
Татьяна Лелекова
Дизайнер команды «Руки фу!»

«Мы продолжаем жить в мужском обществе и мужском государстве. Поэтому каждый шаг к изменениям, каждый шаг этой борьбы чрезвычайно важен — будь это шаги к закону о домашнем насилии или акция против приставаний. Музыка объединяет города, страны, абсолютно разные слои людей. Мне повезло, что я могу петь музыку. А если я могу приложить ее к важному делу, о котором у меня болит сердце, — разве это не смысл жизни?» — говорит музыкант, один из авторов текста «Скажи: „Руки фу!“» Коля Гафт.

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