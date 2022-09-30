Вышел трейлер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Netflix опубликовал полноценный трейлер хоррор-сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо».

В ролике показали кадры из разных эпизодов: «Сны в ведьмином доме», «Лот 36», «Кладбищенские крысы», «Модель для Пикмана», «Ропот», «Просмотр», «Снаружи», «Вскрытие». В каждой из них представлены совершенно разные миры.

«Кабинет редкостей» — это сериал, который я всегда хотел сделать. В этой антологии мы даем режиссерам полное авторство над каждым эпизодом. Каждая серия — это целый мир, где перед вами предстанут разные наслаждения, будь то «сытные» или «сладкие»», — рассказывает Гильермо дель Торо о своем проекте.

Режиссерами эпизодов выступили Дэвид Прайор («Пустой человек»), Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой»), Панос Косматос («Мэнди»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Гильермо Наварро («Ганнибал»), Кит Томас («Воспламеняющая взглядом»), Винченцо Натали («Химера») и Дженнифер Кент («Бабадук»).

В шоу снялись Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Бен Барнс («Дориан Грей»), Руперт Гринт («Дом с прислугой»), София Бутелла («Мумия»), Шарлин И («Окей, Лекси!») и Криспин Гловер («Мы всегда жили в замке»).

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» начнет выходить на Netflix 25 октября. Затем стрим-сервис будет выпускать по два эпизода каждый день. Финальные серии выйдут 28 октября.