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Дэнни Бойл поставит танцевальный спектакль по мотивам «Матрицы»
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:09

Британский режиссер Дэнни Бойл, известный по фильмам «На игле», «28 дней спустя», «Миллионер из трущоб» и «127 часов», поставит танцевальный спектакль по мотивам франшизы «Матрица». Об этом сообщил Variety.

Проект появится на сцене Factory International в Манчестере в октябре 2023 года. Постановка станет первым шоу на этой площадке. Она будет называться «Освободи свой разум» и станет «масштабным иммерсивным представлением».

«Сочетая хип-хоп-хореографию сотен танцоров с новейшим иммерсивным дизайном, „Освободи свой разум“ отправит зрителей в захватывающее путешествие по „Матрице“ и новому царству возможностей», — обещают создатели шоу.

Ранее Бойл уже работал над театральными постановками. Кроме того, в 2012 году он руководил церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне.

Вместе с ним над новым проектом по «Матрице» будут работать композитор Майкл Асанте и хореограф Кенрик Сэнди. Продюсером спектакля выступит Трейси Сивард. Над сценарием шоу будет работать поэтесса-драматург Сабрина Махфуз, а декорации постановки создаст художница Эс Дэвлин.

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