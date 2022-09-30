В Петербурге зарегистрировали первый иск об отзыве мобилизационной повестки

Фрунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал первое заявление к призывной комиссии и военкомату. Истец хочет оспорить решение по мобилизации, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Автор иска, Даниил Бакалинский, утверждает, что 22 сентября пришел в военкомат по повестке «для уточнения документов воинского учета». В тот же день ему вручили повестку для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы, выписанную на вечер 22 сентября.

По словам Бакалинского, он не прошел медосмотр. Также не были проверены основания для отсрочки или освобождения от призыва.

Истец не согласен с решением призывной комиссии. Он подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, так как она противоречит его убеждениям.

Даниил Бакалинский просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, отменить повестку военного комиссариата и обязать его вынести решение об освобождении от призыва. В качестве предварительной защиты он просит приостановить решение призывной комиссии.

Пресс-служба судов Петербурга отмечает, что иск к судебному делопроизводству пока не принят.