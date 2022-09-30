Реклама
Новости
The Presidential Office of Ukraine
Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом остается Путин
18:38
Швейцария разработает план реагирования в случае ядерного инцидента
18:15
В Петербурге зарегистрировали первый иск об отзыве мобилизационной повестки
18:07
Еврокомиссия запретила принимать заявки на визы от граждан России, находящихся за ее пределами
17:50
В Петербурге откроется джаз-клуб Игоря Бутмана
17:17
Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО
17:04
Прислано читателем «Афиши Daily»
Аэропорт Калининграда разрешит иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы в третьи страны
16:58
В Москве задержали научную журналистку Асю Казанцеву
Обновлено в 16:57
«The End, So Far»: Slipknot выпустили новый альбом
16:38
В Астраханской области на границе с Казахстаном открылся пункт мобилизации
16:38
Путин о «Северных потоках»: «Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры»
15:43
Кадр из трансляции
Путин призвал Киев к переговорам
15:30
МВД Грузии: поток россиян на «Верхнем Ларсе» сократился
15:05
Норвегия может закрыть границы для россиян
14:49
Okko объявил дату премьеры сериала «Лэйт Найт Скул»
14:47
Военкомат Петербурга: мобилизации подлежат только категории А и Б, повестки разосланы 8000 горожан
14:07
Кадр из сериала «Бумажный дом»
В Испании стартовали съемки спин-оффа «Бумажного дома» про Берлина. Его вновь сыграет Педро Алонсо
14:05
В Госдуму внесли законопроект о привлечении осужденных к военной операции на Украине
13:55
Песков: новые субъекты РФ получат суверенитет, удары по ним расценят как агрессию против России
13:15
Работодателей обязали возвращать повестки при невозможности вручить их сотрудникам
13:12
Еврокомиссия запретила принимать заявки на визы от граждан России, находящихся за ее пределами
Денис Ламехов
Сегодня в 14:50

Еврокомиссия представила новую инструкцию для стран — участниц Евросоюза, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

Среди новых мер — запрет принимать визовые заявки от граждан России, находящихся за ее пределами, а также усиленный контроль на границах. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон отметила уже существующую норму: россияне, въезжающие на территорию ЕС с шенгенскими визами, не могут оставаться в странах союза дольше 90 дней.

«Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — завила Юханссон.

Кроме того, государства Евросоюза имеют право пересмотреть действующие визы россиян, а пограничники на пропускных пунктах ЕС — аннулировать их «при необходимости».

При этом, как сообщила Юханссон, сейчас сообщество не видит большого потока желающих въехать граждан России. Число заявок от россиян на предоставление убежища также остается малым. Конкретные цифры еврокомиссар не привела.

Ранее границы для российских туристов с «шенгенами» закрыли Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Евросоюз и Швейцария остановили действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЕврокомиссияЕС
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение