Еврокомиссия запретила принимать заявки на визы от граждан России, находящихся за ее пределами

Еврокомиссия представила новую инструкцию для стран — участниц Евросоюза, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

Среди новых мер — запрет принимать визовые заявки от граждан России, находящихся за ее пределами, а также усиленный контроль на границах. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон отметила уже существующую норму: россияне, въезжающие на территорию ЕС с шенгенскими визами, не могут оставаться в странах союза дольше 90 дней.

«Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — завила Юханссон.

Кроме того, государства Евросоюза имеют право пересмотреть действующие визы россиян, а пограничники на пропускных пунктах ЕС — аннулировать их «при необходимости».

При этом, как сообщила Юханссон, сейчас сообщество не видит большого потока желающих въехать граждан России. Число заявок от россиян на предоставление убежища также остается малым. Конкретные цифры еврокомиссар не привела.

Ранее границы для российских туристов с «шенгенами» закрыли Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Евросоюз и Швейцария остановили действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.