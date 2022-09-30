Аэропорт Калининграда разрешит иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы в третьи страны

С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда Храброво вводится режим «открытое небо» сроком на два года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Введение такого режима означает, что иностранные авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград или из него, используя третье, четвертое, пятое и седьмое правила «Свобод воздушного пространства».

Таким образом, зарубежные перевозчики смогут летать не только из своей страны в Калининград и обратно, но и возить пассажиров из Калининграда в третьи страны без остановки в стране авиакомпании.

«Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области», — пишет ведомство.

Отмечается, что режим «открытого неба» позволит аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков.