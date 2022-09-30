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Okko объявил дату премьеры сериала «Лэйт Найт Скул»
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:47

Премьера молодежного сериала «Лэйт Найт Скул» состоится 12 октября на Okko. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе стрим-сервиса.

Всего в «Лэйт Найт Скул» будет восемь серий, которые срежиссировала Ника Яковлева. Сериал рассказывает о подростках, решивших открыто заявить о том, что их по-настоящему волнует.

Так в сети появляется скандальное ток-шоу «Лэйт Найт Скул», созданное группой старшеклассников. В каждом выпуске они обсуждают самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Однако с ростом просмотров подростки начинают все чаще переходить грани разумного — теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело.

Проект создан кинокомпанией ID Production совместно с On Set Production при поддержке Института развития интернета. В нем снялись Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Егор Мухин, Никита Плахотнюк, Алиса Тарасенко, Юрий Шелковников, Елизавета Мордашова и Иван Чернов.

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Институт развития интернета
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Алексей ЛукинМария МироноваАртем ТкаченкоПавел ТабаковАлиса ТарасенкоЮрий ШелковниковИван Чернов
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