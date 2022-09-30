В США Олега Дерепаску обвинили в нарушении санкций. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы

Прокуратура США обвинила российского предпринимателя Олега Дерипаску в уходе от санкций, которые против него ввел Минфин страны в 2018 году. Об этом сообщили на сайте американского Минюста.

Дерипаску подозревают в том, что он продолжал бести бизнес в США при содействии двух своих помощниц — Натальи Бардаковой и Ольги Шрики. Благодаря им бизнесмен продал музыкальную студию в Калифорнии за 3 млн долларов и перевел 300 тыс. долларов на организацию родов своей подруги Екатерины Ворониной.

Кроме того, Дерипаска, как считают в прокуратуре, управлял тремя элитными объектами недвижимости через компанию Gracetown. Также по поручению Дерипаски его помощницы делали покупки в США и Канаде.

За нарушение экономических санкций, наложенных на Дерипаску, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Шрики также может попасть в тюрьму на этот срок. По мнению прокуратуры, она уничтожила документацию.

Второй пособнице предпринимателя тоже грозит наказание: Бардакову обвиняют в даче ложных показаний федеральным агентам. За это она может оказаться под стражей на пять лет. Аналогичное обвинение выдвинули и против Ворониной.