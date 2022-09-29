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Компания — владелец Sports.ru купила «Пикабу»
Денис Ламехов
Сегодня в 19:20

Ряд СМИ, в числе которых VC.ru, сообщил, что компания «Альтаир Медиа» купила 100% ООО «Пикабу» — юридического лица портала «Пикабу», одного из самых популярных ресурсов рунета. Изменения отражены также в базе данных «Спарк-Интерфакс».

В 2021 году РБК писал, что 35,5 млн акций АО «Альтаир Медиа» и производителя косметики Faberlic принадлежат лидеру партии «Новые люди» (численность фракции в Госдуме — 15 депутатов) Алексею Нечаеву. Пост генерального директора «Пикабу» сохранил основатель платформы Максим Хрящев.

Администраторы портала подтвердили, что он сменил владельцев. Они отметили, что руководство «Пикабу» не менялось, перемен в составе команды или направлении работы также не планируется. Это касается как модерации контента, так и развития проекта.

VC.ru также отмечает, что с июня 2022 года «Альтаир Медиа» владеет ООО «Спортс.ру» — это юридическое лицо интернет-издания Sports.ru. В числе ее учредителей в «Спарк-Интерфаксе» действительно указано название этой компании.

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Госдума
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Алексей Нечаев
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