В Подольске в военкомате заметили овчарку. Собаку прозвали местным Хатико

В Подольске заметили восточноевропейскую овчарку, которая прождала в здании военкомата на проспекте Ленина целый день. За псом так никто и не пришел, сообщила «Газета.ру».

Местные жители прозвали собаку подольским Хатико. Они предположили, что овчарка пришла в военкомат вместе с хозяином, которого вскоре призвали в ходе частичной мобилизации.

Пес отказывался от еды и воды и не хотел приближаться ни к кому из незнакомцев. В итоге одинокую овчарку забрали сотрудники кинологической службы. Они намерены найти собаке новую семью, если прежний хозяин не найдется.

«Овчарка, которая вчера ждала своего хозяина у военкомата, сейчас находится под наблюдением ветеринаров в одном из приютов Московской области», — рассказали в пресс-службе администрации Подольска.

Найденному псу дали кличку Марс. В данный момент он проходит все необходимые обследования. Волонтеры приюта продолжают искать хозяев «подольского Хатико».

«Желающие могут взять опекунство над Марсом. В этом случае пес останется жить в центре реабилитации, а опекун будет заботиться и обеспечивать его», — рассказали в администрации города.

Ранее в Москве обнаружили на улице старенького лабрадора. Неизвестные женщины привязали собаку около приюта «Супер собака». Сотрудники приюта забрали пса. Они предполагают, что лабрадор остался без дома после смерти хозяина. Возможно, хозяин пса также попал под частичную мобилизацию.