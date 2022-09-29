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12:05
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:17

Аналитики Rystad Energy оценили рынок геотермального отопления и обнаружили, что страны Европы готовы потратить на связанные с ним проекты порядка 7,4 млрд долларов. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению аналитиков, в ближайшие годы инвестиции в альтернативные источники энергии будут увеличиваться. Общая установленная мощность таких проектов в 2030 году превысит 6,2 ГВт, считают исследователи. В данный момент мощность оценивается в 3,9 ГВт.

«Геотермальная энергия — это практически неограниченный источник стабильной энергии, который может сыграть решающую роль в обеспечении энергетической доступности и безопасности в ближайшие десятилетия», — отметил старший аналитик Rystad Energy Дэниел Холмедал.

Он отметил, что «в свете геополитической напряженности» европейские страны «переходят к обезуглероживанию энергетических балансов и поису надежных источников тепла в зимние месяцы». В связи с этим вложения в геотермальную энергию будут стремительно расти.

Ранее геотермальное отопление использовали преимущественно Исландия, Франция и Венгрия. С 2010 года все больше стран начали переходить на него, в том числе Германия и Нидерланды.

Использование геотермальной энергии требует более высоких затрат, нежели другие источники, и связано с рисками при бурении скважин. Однако в отрасли отмечается приток новых игроков, многие из них переходят из нефтегазовой сферы.

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