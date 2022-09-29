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СМИ: власти Израиля работают над экстренной программой поддержки новых репатриантов из России
Денис Ламехов
Сегодня в 16:06

Правительство Израиля разрабатывает экстренную программу поддержки новых репатриантов из России, пишет местная газета The Jerusalem Post.

В страну после начала частичной мобилизации в России могут прибыть десятки тысяч кандидатов на репатриацию, подсчитали власти. Издание передает, что на реализацию программы они готовы выделить до 90 млн шекелей — это порядка 25,5 млн долларов по текущему курсу. В будущем сумму могут увеличить.

Что эта инициатива может дать? The Jerusalem Post пишет: кандидаты смогут получить те же права, какие даются всем мигрантам, еще до того, как будет выяснено, подпадают ли они под действие репатриационных законов.

Так, российские кандидаты получат доступ к корзине абсорбции (денежной субсидии, предоставляемой репатриантам по прибытии в Израиль) и другим видам финансовой помощи. Также правительство планирует предоставить поддержку в ряде других областей: проживании, связанной с трудоустройством интеграции, медицинской помощи, образовании и других сферах.

Министерства финансов и репатриации намерены вынести срочный план репатриации евреев и лиц, имеющих право на возвращение, на рассмотрение в кнессет — израильский парламент — в ближайшее время.

«Израиль — безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, в том числе для евреев России. <…> Мы сделаем так, чтобы все репатрианты, прибывающие из России в этих сложных обстоятельствах, получили всеобъемлющий пакет, который был бы целесообразным для оптимальной интеграции в израильское общество», — заявил министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата.

22 сентября израильский государственный телеканал КАН сообщил, что премьер-министр страны Яир Лапид обратился к руководству национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить количество рейсов в Россию. Сообщение канала цитировало РИА «Новости».

По словам корреспондента КАН, такие действия необходимы, чтобы позволить жителям России, имеющим еврейские корни, вылететь в Израиль после объявленной в стране частичной мобилизации.

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