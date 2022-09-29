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12:05
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
Денис Ламехов
Сегодня в 14:31

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы. На это обратило внимание петербургское издание «Собака.ru».

Первый рейс в этот населенный пункт, расположенный на побережье озера Иссык-Куль, вылетит завтра, 30 сентября. На момент публикации билеты все еще были доступны для покупки, минимальная цена перелета в один конец — порядка 22 тыс. рублей.

Вылеты будут производиться по пятницам в 23.20, время в пути составит 4 часа 55 минут. Прибытие в аэропорт Тамчы — в 7.15 по местному времени на следующий день. Вылет обратного рейса Тамчы — Петербург запланирован по субботам в 8.55, прилет — в 11.35.

На сайте аэропорта Пулково сообщается: «Тамчы стал третьим городом в Киргизской Республике, в который в рамках текущей навигации выполняются прямые рейсы из города на Неве. Также из аэропорта Пулково авиакомпании „Уральские авиалинии“ 3 раза в неделю и Avia Traffic Company 2 раза в неделю выполняют рейсы в Бишкек, „Уральские авиалинии“ 7 раз в неделю и Avia Traffic Company 1 раз в неделю совершают полеты в Ош. Оба города входят в топ-10 самых популярных международных направлений с начала года».

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Уральские авиалинии
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