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Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Пятая международная премия Archpoint Concept Awards 2022 года будет посвящена нестандартным коллаборациям. Участникам предложат разработать пространство для неожиданных сотрудничеств, где могут комфортно сосуществовать бизнес, наука, спорт, еда, культура, досуг, образование, отдых, хобби, благотворительность и другие индустрии.

Организаторы премии рассчитывают найти новые идеи «третьих мест» — локаций, где отдых и работа, онлайн и офлайн, индивидуальное и коммунитарное могут гармонично сочетаться и порождать новые формы сотрудничества. Кроме того, Archpoint Concept Awards заявляет, что основная задача конкурса — предоставить молодым специалистам реальную возможность поработать над актуальной задачей, заявив о себе на рынке.

«На мой взгляд, это конкурс не простой, он требует большой творческой свободы, которая позволит создать или найти такие пространства, чтобы они были красивыми, удобными, функциональными. Сегодня настало время объединиться и создать вместе что‑то принципиально новое»
Валерий Лизунов
Архитектор, один из членов жюри премии Archpoint Concept Awards

Принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры, архитекторы, студенты, футурологи, бизнесмены и многие другие. Отправить заявку на конкурс можно как индивидуально, так и вместе с командой. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте премии до 14 октября 2022 года.

В конкурсное задание входят эскизы основных экстерьерных и интерьерных решений проекта, план с расстановкой мебели, экспликация помещений, мудборд и описание концепции на русском или английском языке (до 3000 знаков). Готовые работы нужно предоставить до 28 ноября.

Вручение премии состоится 8 декабря. Победители получат денежные призы: 150 тыс. рублей за первое место, 100 тыс. — за второе и 50 тыс. — за третье. Также авторов самых ярких проектов пригласят на стажировку в бюро Archpoint.

Выбирать лучший проект будут: замначальника управления Архсовета Москвы Сергей Глубокин, управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» Иван Полисский, соосновательница биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина, архитекторы Юлия Бычкова, Борис Уборевич и Валерий Лизунов, руководитель Фонда содействия развитию народных художественных промыслов Rustrends Юлия Музыка, главред Ad Marginem Александр Иванов, руководитель агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева, архитектурный критик Александр Змеул, а также профессор Школы дизайна НИУ ВШЭ Александр Джикия.

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