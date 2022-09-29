Сегодня в 10:05

Во Владивостоке военком включил пожарную сигнализацию, чтобы люди вышли в подъезд. План не сработал

Во Владивостоке сотрудник военкомата включил пожарную сигнализацию в жилом доме, чтобы люди вышли в подъезд. Запись с камер видеонаблюдения ЖК опубликовал канал NewsBox24.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Фрегат 2» на улице Нейбута. Местные жители рассказывают, что группа из военкомата запретила консьержке уведомить их, что тревога ненастоящая.

Однако у всех жильцов дома есть доступ к камерам. Информация о том, что в подъезде работает военкомат, быстро попала в общий чат.

«В итоге никто не открыл, и комиссары клеили повестки прямо на двери», — пишет NewsBox24.