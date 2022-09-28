Том Хэнкс выпустит дебютный роман в 2023 году

Американский актер Том Хэнкс, известный по фильмам «Форрест Гамп» и «Изгой», выпустит свой дебютный роман «Создание еще одного крупного шедевра киноискусства» («The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece») 9 мая 2023 года. Об этом рассказал People.

В книге Хэнкс расскажет о производстве супергеройского фильма от создания комикса, который лег в основу ленты, в 1940-х годах, до сегодняшнего дня. Комикс, о котором пойдет речь в романе, актер также создал самостоятельно при помощи художника Роберта Сикорьяка.

Три выпуска комикса можно будет найти на страницах издания. По словам Хэнкса, книга во многом отражает его собственный опыт работы в киноиндустрии. «Даже глупейшие моменты — это какой‑то трюк, который я провернул, или ошибка, которую пережил», — отметил артист.

По сюжету книги в 1947 году американский солдат возвращается домой после Второй мировой войны и производит неизгладимое впечатление на своего пятилетнего племянника. Позже мальчик вырастает и превращает своего дядю в одного из персонажей своего графического романа.

Действие произведения развернется в трех временных промежутках: в 1940-х годах, в 1970-х и в современности. В наши дни кинематографисты решат экранизировать комикс. В состав съемочной группы войдут «чрезвычайно сложный» актер, «замечательная» актриса и «эксцентричный» режиссер.

«Создание еще одного крупного шедевра киноискусства» станет уже второй книгой, опубликованной Хэнксом. В 2017 году он выпустил сборник рассказов под названием «Uncommon Type» («Необычный тип»).