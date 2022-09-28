В возрасте 91 года умер музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург

На 92-м году жизни скончался музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург. Об этом сообщается на официальном сайте Союза композиторов России.

Гинзбург умер в Москве. По данным «Рен ТВ», причиной стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Лев Гинзбург — автор около 30 книг, радио- и телепередач, посвященных истории музыки и музыкальной индустрии. Также музыковед занимался написанием сценариев, консультировал создателей документальных фильмов о музыке и музыкантах.

Более 40 лет Гинзбург работал в журнале «Музыкальная жизнь». Параллельно сотрудничал с «Советской музыкой», «Правдой», «Советской культурой», «Трудом» и другими изданиями. С 1963-го года он выпускал ежегодник «Музыкальный календарь», который с 1970-го года выходил под названием «В мире музыки».

Вместе с тем Лев Гинзбург был организатором гастролей советских музыкантов за рубежом, писал аннотации к концертным программам, статьи для музыкальных энциклопедий и справочников, изданных в России, Швеции, Великобритании, США и других странах.