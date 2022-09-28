Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

Американское посольство в Москве призвало всех сограждан как можно скорее покинуть Россию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление диппредставительства.

В посольстве заявили, что из‑за объявленной в России мобилизации граждане с двойным гражданством могут быть призваны в армию. Те американцы, кто планировал поездку в Россию, должны от нее отказаться, сказано в заявлении.

Диппредставительство отметило, что транспортные возможности сейчас ограничены, а в скором времени могут быть еще сильнее ужесточены. Там признали, что не могут оказать помощь с выездом из РФ в полном объеме.

В посольстве добавили, что в России «не гарантируется право на мирные собрания и свободу слова». «Избегайте любых политических или социальных протестов и не фотографируйте сотрудников службы безопасности на этих мероприятиях. Российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях», — говорится в сообщении.

Накануне покинуть Россию рекомендовали своим гражданам Польша и Болгария. От новых поездок в РФ они призвали отказаться.