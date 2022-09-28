Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер Норман Ридус, известный по ролям в «Ходячих мертвецах» и игре Death Stranding, получил звезду на голливудской «Аллее славы». Его звезда появилась рядом с создателем «Ночи живых мертвецов» Джорджем А.Ромеро.

«Норман Ридус сделал это! Этот любимец фанатов без устали демонстрирует свой талант. Его талант актера, режиссера и художника не знает границ», — заявила продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес. На церемонии открытия звезды к Ридусу присоединились актер Джон Бернтал и ветеран «Ходячих мертвецов», режиссер и исполнительный продюсер Грег Никотеро.

Запись церемонии

В своей благодарственной речи Ридус воздал должное своей семье, в том числе матери, жене и актрисе Диане Крюгер и сыну Мингусу, которым он гордится больше всего. Актер также поблагодарил своих «братьев» по «Ходячим мертвецам» Бернтала и Никотеро и упомянул кабельного оператора, транслирующего сериал все эти годы.

Сейчас Ридус ведет программу о путешествиях «Поездка с Норманом Ридусом », шестой сезон которой выйдет этой осенью.