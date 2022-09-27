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Пол Беттани, Том Хэнкс и Робин Райт снимутся в фильме Роберта Земекиса «Здесь»
Юлия Онодэра
Вчера в 22:26

Британский актер Пол Беттани («ВандаВижн», «Происхождение»), двукратный лауреат «Оскара» Том Хэнкс («Изгой», «Форрест Гамп») и американская актриса Робин Райт («Белый олеандр», «Чудо-женщина») снимутся в новом фильме Роберта Земекиса под названием «Здесь» («Here»). Об этом сообщил Deadline.

Сценарий картины напишет Эрик Рот по мотивам графического романа Ричарда МакГуайра. Лента представит «захватывающую дух и революционную одиссею через сквозь время и память», центром которой станет местечко в Новой Англии.

Кинопроект расскажет о том, как дикая местность становится домом, где разворачиваются на протяжении поколений истории любви, потерь, борьбы, надежды и наследия. Продюсерами фильма выступят Хемекис, Джек Рапке и Билл Блок.

Разработкой картины займется кинокомпания Miramax. За дистрибуцию ленты в США будет отвечать Sony Pictures.

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