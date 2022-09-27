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Латвия объявила режим ЧС на приграничных с Россией территориях до конца декабря
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:30

Власти Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации на территориях, граничащих с Россией. Он продлится вплоть до 26 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс».

Режим ЧС распространится на Алуксненский, Балвский, Ледзенский и Аугшдаугавский края, а также на пункты пересечения границы. Кроме того, правительство решило закрыть один из пограничных переходов — тот, который находится в Педедзе.

Чрезвычайную ситуацию объявили из‑за начавшейся в России частичной мобилизации. В 2021 году Латвия уже прибегала к подобным мерам из‑за притока нелегальных иммигрантов из Беларуси.

Тогда чрезвычайную ситуацию ввели в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. На этих территориях режим ЧС сохраняется до сих пор. Его продлили до 10 ноября.

19 сентября Латвия закрыла границы для российских туристов. С этого момента в страну смогли легально въехать 2475 россиян, еще 57 гражданам отказали. Также границы для россиян закрыли Литва, Эстония и Польша.

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