Латвия объявила режим ЧС на приграничных с Россией территориях до конца декабря

Власти Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации на территориях, граничащих с Россией. Он продлится вплоть до 26 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс».

Режим ЧС распространится на Алуксненский, Балвский, Ледзенский и Аугшдаугавский края, а также на пункты пересечения границы. Кроме того, правительство решило закрыть один из пограничных переходов — тот, который находится в Педедзе.

Чрезвычайную ситуацию объявили из‑за начавшейся в России частичной мобилизации. В 2021 году Латвия уже прибегала к подобным мерам из‑за притока нелегальных иммигрантов из Беларуси.

Тогда чрезвычайную ситуацию ввели в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. На этих территориях режим ЧС сохраняется до сих пор. Его продлили до 10 ноября.