На границе с Грузией застряли 289 собак с заводчиками. У них заканчиваются вода и продукты

Группа собак и сопровождающих их людей из России застряла перед границей с Грузией. Первой об этом вечером 26 сентября написала «Фонтанка», днем 27-го разговор с одной из заводчиц появился в телеграм-канале Zvezdanews.

Участники выставки прибыли в район границы в 6 утра 25 сентября. Уже несколько суток собаки сидят в клетках. По словам собеседницы Zvezdanews, у них заканчивается вода, а у животных, запертых в машинах под палящим солнцем, в любую минуту могут начаться проблемы со здоровьем.

Всего заложниками ситуации стали 289 собак. Вместе с сопровождающими они направлялись на международную выставку в Ереване, которая начинается 27 сентября. Они приехали к «Верхнему Ларсу», но сотрудники ГИБДД развернули их на площадку с другими автобусами.

Стоять на небольшой площадке, где нет места для выгула собак, пришлось сутки. При этом легковые машины двигались в 4–5 полос. За первый день, по словам заводчиц, они продвинулись на 8 километров. Во второй день движения не было вообще: пешеходов через границу пускали, а машины стояли.

«Ни людям, ни собакам никуда не деться. Днем взяли выставочную тележку и отправились в ближайший магазин, он находится в 12 километрах, смогли купить немного еды для людей и последнюю канистру воды для собак», — сказала местная жительница.

Полицейские на месте, чтобы решить проблему, предлагают использовать воду из ближайшего ручья и говорят, что купить все необходимое можно, не выходя из очереди. Заводчицы использовать такую воду не собираются, поскольку не знают, как не нее отреагирует организм собак. А цены на товары в очереди сильно завышены: литр бензина, к примеру, местами стоит 700 рублей.

Выставочный день для российских заводчиков уже перенесли, но вопрос в том, когда вообще получится пройти пограничный контроль, говорит одна из женщин. Впереди у группы еще неопределенное время в пробке, а затем еще одна граница — между Грузией и Арменией.