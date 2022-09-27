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Прислано читателем «Афиши Daily»
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Умер Борис Моисеев
Семён Гудошников
Сегодня в 13:48

В возрасте 68 лет скончался певец и хореограф Борис Моисеев. Об этом РИА «Новости» сказал его арт-директор Сергей Горох. Причины смерти не уточняются.

Моисеев умер «сегодня в 2 часа», отметил Горох. О датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно, добавил он.

В 2010 году Борис Моисеев пережил первый инсульт, после чего у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, возникли проблемы с речью. Через пять лет у артиста случился второй инсульт. Это еще сильнее усугубило его состояние здоровья, из‑за чего певец перестал выходить в свет.

Борис Моисеев родился в 1954 году в белорусском Могилеве. Он стал заниматься творчеством в 1970-х, первоначальную известность он получил, выступая в шоу Аллы Пугачевой. С 1990-х Моисеев начал карьеру певца, наиболее известные его композиции — «Голубая луна» (с Николаем Трубачом), «Дитя порока», «Две свечи» (с Аллой Пугачевой).

«Афиша Daily» включила пластинку Моисеева «Дитя порока» в список 100 лучших постсоветских альбомов. Вот как о ней высказался музыкальный критик Антон Вагин: «Сумасшедшее сплетение евродэнса, псевдоклассики, театральности и нарочитого эротизма делает „Дитя порока“ интересным и 26 лет спустя. Каждая песня — сплошной гротеск, в котором каждая эмоция доведена до максимума и где всем правит отчаянный фатализм: „Три минуты любви, чтоб себя воспеть и к утру умереть“».

Артист был не только исполнителем песен, но и хореографом, постановщиком собственных танцевальных шоу.

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