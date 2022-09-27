ООН: на территории Украины погибли почти 6000 мирных жителей

На территории Украины погибли 5996 мирных жителей с 24 февраля по 25 сентября. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Среди погибших 2334 мужчины, 1605 женщин, 157 девочек и 190 мальчиков, а также 35 детей и 1675 взрослых, пол которых пока не установили. 3591 человек из общего числа умерли на территории Донецкой и Луганской областей, которые Россия признала независимыми государствами, из них 3213 убитых на контролируемых Украиной территориях, 378 — на подконтрольных ДНР и ЛНР.
8848 жителей получили ранения: 1850 мужчин, 1356 женщин, 191 девочка и 264 мальчика, а также 221 ребенок и 4966 взрослых, пол которых пока неизвестен. 3444 раненых из общего числа на территориях Донецкой и Луганской областей под контролем Киева, 1347 — в районах под контролем российских военных.
«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — сказано в сообщении», — уточняется в сводке ООН.
Реальное число пострадавших и погибших может быть выше, отметили в УВКПЧ, «поскольку поступление информации из некоторых районов, где ведутся интенсивные боевые действия, задерживается». Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), откуда поступают сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.