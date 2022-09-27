ООН: на территории Украины погибли почти 6000 мирных жителей

На территории Украины погибли 5996 мирных жителей с 24 февраля по 25 сентября. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека .

Среди погибших 2334 мужчины, 1605 женщин, 157 девочек и 190 мальчиков, а также 35 детей и 1675 взрослых, пол которых пока не установили. 3591 человек из общего числа умерли на территории Донецкой и Луганской областей, которые Россия признала независимыми государствами, из них 3213 убитых на контролируемых Украиной территориях, 378 — на подконтрольных ДНР и ЛНР.