Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области. Ранен начальник призывной комиссии

В военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба. Об этом сообщил телеграм-канал «112», опубликовав ролик, на котором запечатлен момент нападения.

В результате был ранен начальник призывной комиссии Александр Елисеев. Он проводил инструктаж мобилизованных, когда один из призывников выстрелил ему в спину из обреза.

Стрелок задержан. По данным «112», нападавший — 25-летний местный житель Руслан Зинин.

Елисеев госпитализирован, пишет «Подъем». По информации телеграм-канала Mash, пострадавший находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Также Mash сообщает, что перед выстрелом Руслан Зинин сказал: «Никто не будет воевать». Его ждет допрос, после чего будут предъявлены обвинения, а затем Зинин отправится на психолого-психиатрическую экспертизу.