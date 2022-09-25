Реклама
Новости
Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире по версии The Jerusalem Post
21:09
В ЛНР назвали число голосов, необходимое для одобрения референдума
19:44
Минцифры предложило включить IT-управленцев в перечень для отсрочки от мобилизации
19:04
Путин дал студентам отсрочку, умерла художница Елена Елагина и другие новости дня
18:21
Дайджест
Милонов рассказал, как служит младшим сержантом в Донбассе со своим старым позывным Густав
17:26
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Крыму завершаются мобилизационные мероприятия. Республика выполнила план по призыву
17:01
Казахстанские пограничники задержали троих россиян, которые пытались незаконно пересечь границу
16:39
В Дарвиновском музее не станут открывать временный пункт мобилизации
16:06
Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
15:54
В соцсетях появились видео длинных очередей в Шереметьево. В аэропорту скопление людей отрицают
15:35
Центр Вознесенского/YouTube
Умерла художница Елена Елагина
15:06
Поступающих в магистратуру после военной кафедры не призовут, преподавателей с боевым опытом — могут
14:43
Федерация мигрантов не поддержала идею главы СПЧ о повышении призывного возраста
13:53
Пиотровского переназначили гендиректором Эрмитажа
13:48
Минобрнауки: студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации
13:00
Галь Гадот и Джейми Дорнан снялись в шпионском триллере «Сердце камня». Посмотрите трейлер
11:59
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
24 сентября стал самым дождливым днем в Москве за всю послевоенную историю
10:35
Netflix показал трейлер сиквела «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кэвиллом
вчера в 21:25
Минцифры выступило против предложения главы СПЧ давать отсрочку только айтишникам из военной отрасли
вчера в 20:54
Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных каналов за призывы к насилию
вчера в 19:23
Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире по версии The Jerusalem Post
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:09

Израильская газета The Jerusalem Post признала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем в мире. Он занял первое место в ежегодном списке газеты, публикация которого приурочена к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году.

«В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделив людей из всех сфер жизни — правительства, искусства, медицины, литературы и науки», — сказано на сайте The Jerusalem Post.

Газета пишет, что на фоне ситуации вокруг Украины Зеленский также является самым влиятельным человеком во всем мире на сегодняшний день. В статье о Зеленском сказано, что он считался диковинкой из‑за того, что сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем стать им в реальной жизни.

На втором месте списка находится премьер-министр Израиля Яира Лапида, на третьем — премьер Франции Элизабет Борн. Ее родители пережили Холокост, отмечает газета.

На четвертой строчке — посол США в Израиле Том Найдс, на пятой — лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, а на восьмой — госсекретарь США Энтони Блинкен.

В 2021 году самым влиятельным евреем стал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он поделил первое место со своим на тот момент оппонентом Яиром Лапидом.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуЯир ЛапидТом НайдсЭнтони Блинкен
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение