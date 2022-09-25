Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире по версии The Jerusalem Post

Израильская газета The Jerusalem Post признала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем в мире. Он занял первое место в ежегодном списке газеты, публикация которого приурочена к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году.
«В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделив людей из всех сфер жизни — правительства, искусства, медицины, литературы и науки», — сказано на сайте The Jerusalem Post.
Газета пишет, что на фоне ситуации вокруг Украины Зеленский также является самым влиятельным человеком во всем мире на сегодняшний день. В статье о Зеленском сказано, что он считался диковинкой из‑за того, что сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем стать им в реальной жизни.
На втором месте списка находится премьер-министр Израиля Яира Лапида, на третьем — премьер Франции Элизабет Борн. Ее родители пережили Холокост, отмечает газета.
На четвертой строчке — посол США в Израиле Том Найдс, на пятой — лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, а на восьмой — госсекретарь США Энтони Блинкен.
В 2021 году самым влиятельным евреем стал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он поделил первое место со своим на тот момент оппонентом Яиром Лапидом.