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Netflix показал трейлер сиквела «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:25

Netflix поделился трейлером продолжения «Энолы Холмс» в рамках большой презентации Tudum. Фильм выйдет на стриминге 4 ноября.

В этот раз юная Энола открывает свое детективное агентство, но работать ей все равно придется вместе со знаменитым братом Шерлоком.

История по-прежнему будет основываться на книгах Нэнси Спрингер. Режиссером фильма вновь стал Гарри Брэдбир, постановщик сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву».

Энолу Холмс вновь сыграет Милли Бобби Браун, Виконта Тьюксбери — Луис Партридж, а Шерлока Холмса — Генри Кэвилл. Как и в оригинальной картине, сценаристом станет Джек Торн, а в роли режиссера выступит Гарри Брэдбир.

Первый фильм был основан на книге «Энола Холмс и маркиз в мышеловке» Нэнси Спрингер из цикла «Тайны Энолы Холмс». Премьера состоялась в сентябре 2020 года.

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Netflix
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Бобби БраунШерлок ХолмсГарри БрэдбирГенри КэвиллДжек Торн
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