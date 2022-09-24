Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных каналов за призывы к насилию

Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных каналов, связанных с Беларусью, и один канал, призывающий к насилию. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге, но уточнять названия заблокированных не стал.

Связанные с беларуской тематикой телеграм-каналы, попавшие под блокировку, суммарно обладали аудиторией в 80 тыс. подписчиков. Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тыс. подписчиков получили предупреждения о нарушении правил Apple.

Дуров призвал администраторов «максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись», в противном случае каналы заблокируют в приложениях из App Store и Google Play. Он отметил, что «бегство в другие мобильные приложения не поможет», потому что платформы и сам Telegram также будут требовать соблюдения правил.

«В лучшем случае, каналы-нарушители останутся доступны в веб-версиях и версиях Telegram, скачанных напрямую с telegram.org. Однако это не коснется тех каналов, которые нарушат правила самого Telegram, а не правила Apple или Google», — подчеркнул Дуров.

Еще один русскоязычный канал, который Telegram не просто заблокировал, а удалил, призывал «„резать“ и „расстреливать“ безоружных беззащитных людей». После того, как Telegram скрыл пост с призывами и отправил предупреждения, модераторы выложили его снова и прикрепили скриншот предупреждения. Дуров попросил не делать такого и напомнил, что правила Telegram запрещают призывы к насилию, а повторное нарушение «почти неизбежно приводит к удалению канала».

Накануне журналист RT Константин Придыбайло сообщил о блокировке своего телеграм-канала. По его словам, речь во всех постах, которые стали причиной блокировки, шла об Украине и не содержала «призывов к расправе и тому подобного».

По данным Baza, среди заблокированных оказались также каналы белорусского телеведущего и сторонника Александра Лукашенко Григория Азаренка, а также подразделения ДШРГ «Русич», где выложили инструкцию по жестокому обращению и убийству военнопленных.