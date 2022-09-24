Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки»

В возрасте 88 скончалась американская актриса Луиза Флетчер. Об этом пишет The Hollywood Reporter. со ссылкой на ее сына Эндрю Бика.

Актриса умерла 23 сентября в своем доме во Франции. По словам Эндрю, смерть произошла по естественным причинам.

Луиза Флетчер родилась 22 июля 1934 года в Бирмингеме, штат Алабама. Она окночила Университет Северной Каролины, а затем переехала в Лос-Анджелес, где стала по вечерам посещать актерскую школу.

Поначалу Флетчер снималась в вестернах, так как для ролей в других картинах была слишком высокой. С конца 1950-х по начало 60-х актриса снялась примерно в 20 лентах о диком Западе. Позже почти на 10 лет Луиза Флетчер не снималась в кино, так как воспитывала двух сыновей.

Будучи еще неизвестной актрисой, Флетчер прошла кастинг в драму «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Она сыграла медсестру в психиатрической больнице по имени Рэтчед — эта роль принесла Луизу Флетчер «Оскар» за лучшую женскую роль в 1976 году.

Также на счету Флетчер участие в лентах «Изгоняющий дьявола II», «Порождающая огонь», «Сумеречная зона», «Мозговой штурм», «Новая Жанна Д`Арк», «Цветы на чердаке» и «Бесстыжие».