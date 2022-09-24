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Кадыров предложил мобилизовать силовиков
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:33

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать «колоссальный штат сотрудников» с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием из силовых ведомств. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров привел в пример сотрудников МЧС, Федеральную службу судебных приставов, ФСБ, Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральную таможенную службу, прокуратуру и Следственный комитет.\

По подсчетам чеченского лидера, всего около 5 млн человек, «которые регулярно сдают спортивные нормативы, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — считает он.

Кадыров обратился к «уклонистам» и назвал их «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами», которые «никакой пользы никогда не принесут». Накануне он сравнил их с «трусами, предателям» и людьми «второго сорта».

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