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Lionsgate опубликовал новый трейлер хоррора «Зловещий свет»
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:40

На ютьюб-канале Lionsgate Movies появился новый трейлер хоррора «Зловещий свет» (в оригинале — «Prey for the Devil»), который выйдет на экраны кинотеатров 28 октября.

Ролик представляет больше сцен из грядущего фильма. В них молодая монахиня встречает в больнице маленькую девочку. «Ты мой самый любимый человек здесь», — заявляет ей девочка.

Вскоре оказывается, что пациентка одержима некими темными силами. Справиться с ними из всех священнослужителей, изучавших экзорцизм, удается только главной героине.

Так монахиня становится близка к тому, чтобы стать первой в церкви женщиной, допущенной к проведению экзорцизма. «У тебя дар», — говорит ей один из знакомых.

Однако талант к контакту с потусторонним окажется непростым испытанием для девушки. Судя по трейлеру, демоны попытаются переманить ее на темную сторону — причем, как окажется, уже не впервые.

Главную героиню в фильме сыграла Жаклин Байерс. Помимо нее, в ленте снялись Колин Салмон и Кристиан Наварро. Режиссером выступил Даниель Штамм, известный по другим своим работам в жанре ужасов — «Последнему изгнанию дьявола» и «13 грехам».

В актерский состав также вошли Вирджиния Мадсен, Лиза Палфри и Бен Кросс. Сценарий хоррора написал Роберт Заппиа. Продюсерами стали Пол Брукс, Тодд Джонс, Джессика Маланафи, Эрл Ричи Джонс, Брэд Кесселл, Майкл Флэнниген, Скотт Нимейер.

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Колин СалмонДаниель ШтаммБен КроссРоберт ЗаппиаТодд Джонс
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