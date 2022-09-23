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Boeing выплатит 200 млн долларов штрафа из‑за утверждений о безопасности модели 737 Max
Дарья Мельникова
Сегодня в 07:02

Boeing выплатит штраф в размере 200 млн долларов из‑за обвинений о введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности самолетов модели 737 Max. Еще 1 млн долларов выплатит бывший глава компании Деннис Меленберг, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

«В приказах SEC в отношении Boeing и Меленберга говорится, что они из‑за халатности нарушили положения федерального законодательства о ценных бумагах, направленные на борьбу с мошенничеством», — сказано в коммюнике комиссии.

В заявлении подчеркивается, что Boeing и Меленберг после первой из двух катастроф с участием 737 Max заверили, что самолет «так же безопасен, как и любой другой самолет, когда‑либо летавший в небе».

В 2018 году Boeing 737 Max разбился в Индонезии — тогда погибли 189 человек. После этой катастрофы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассказало, что проблемы с датчиками, которые могли стать причиной крушения самолета, могут возникнуть у еще 246 самолетов серии.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился другой 737 Max. В результате весь экипаж и пассажиры (157 человек) погибли, в том числе трое россиян. После катастрофы в России, США и государствах Евросоюза запретили полеты самолетов Boeing 737 Max.

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