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В 2023 году материнский капитал увеличится до 589 569 рублей за первого ребенка
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19

С 1 февраля 2023 года выплаты материнского капитала в России увеличатся на 12,4%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Фонда пенсионного и социального страхования.

Женщинам, которые родят своего первого ребенка, заплатят 589 569 рулей. За второго ребенка можно будет получить 779 094 рубля. Если семья получила маткапитал после рождения первенца, за второго новорожденного добавят 189 524 рубля.

Ранее Минтруд анонсировал, что с 1 января 2023 года семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячные выплаты на ребенка. Родителям будут перечислять один прожиточный минимум.

В августе Общественная палата России предложила выплачивать за третьего и последующих в семье детей 1 млн рублей, а также повысить ежемесячное пособие для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Эти меры, как считают в Институте научно-общественной экспертизы, приведет к рождению 1,6 млн детей в 2022–2024 годах.

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Минтруд РоссииОбщественная палата России
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