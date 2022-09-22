Япония снимет ограничения на въезд в страну туристов с 11 октября

Власти Японии отменят ограничения на въезд в страну, введенные из‑за пандемии коронавируса, с 11 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду.

В ближайшее время Япония вновь начнет выдавать кратковременные визы, в том числе — индивидуальным туристам. Кроме того, будут сняты лимиты на суточное число въезжающих.

С 11 октября в стране запустят кампании по стимулированию внутреннего туризма. В частности, на ряд развлекательных мероприятий можно будет попасть со скидкой.

Ранее Япония уже ослабила антикоронавирусные меры. С 8 сентября приезжающих, трижды прошедших вакцинацию от COVID-19, освободили от тестирования на коронавирус перед вылетом.