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Метеорологи пообещали москвичам сильнейший 36-часовой дождь на выходных
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:35

В субботу, 24 сентября, в Москве начнутся сильнейшие для этого периода сентября дожди. Подобных ливней в столице не наблюдалось по меньшей мере за все послевоенное время, сообщили в центре погоды «Фобос».

По подсчетам специалистов, в выходные в городе выпадет три четверти месячной нормы осадков. Это «эквивалентно 5 ведрам дождевой воды на метр квадратный», — пояснили метеорологи.

Ученые считают, что дождь будет продолжаться в течение 36 часов. Причиной ливней станет гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, которая усилится в области Черного моря и направится к Москве.

«Согласно метеостатистике 24 сентября 2022 года может стать самым дождливым днем как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 мм. По всей видимости, рекордно влажным станет и 25 сентября 2022 года», — заявили в «Фобосе».

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