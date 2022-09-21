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В ООН призвали ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на ископаемом топливе
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:30

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны ввести дополнительные налоги для компаний, которые используют в работе ископаемое топливо. Об этом сообщил The Guardian.

Гутерриш отметил, что средства от выплаты этих налогов могли бы частично возместить ущерб от вреда, который ископаемое топливо наносит планете. Он предложил перечислять деньги «странам, которые несут убытки, вызванные климатическим кризисом».

По мнению генсека ООН, налог на сверхприбыль мог бы помочь в том числе людям, борющимся с ростом цен на продукты питания и энергию. Кроме того, такая мера, очевидно, подтолкнула бы бизнес к переходу на возобновляемые источники энергии.

Гутерриш добавил, что решение климатической проблемы должно стать первоочередной задачей для правительств всех стран. Он напомнил, что планета находится в данный момент в критическом состоянии.

Отдельно генсек ООН призвал обеспеченные страны предоставить финансовую помощь государствам, находящимся в уязвимом положении. Гутерриш выразил надежду, что его коллеги на международной сцене выйдет на рамки дискуссий по этому вопросу.

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