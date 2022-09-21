Техасский университет: мужчины больше подвержены социальной изоляции

Ученые из Техасского университета выяснили, что мужчины больше женщин подвержены социальной изоляции. Об этом специалисты сообщили в научном издании Journal of Health and Social Behavior.

Исследователи пришли к таким выводам на основе двух проектов. В одном они следили за жизнью людей, обучение которых в средней и старшей школе пришлось на 1994–1995 годы. За ними наблюдали с того времени вплоть до 2018 года.

В другой работе ученые общались с людьми, родившимися с 1931 по 1941 год, и их партнерами. Каждые шесть лет к этой группе добавляли новых респондентов в возрасте от 50 до 55 лет.

В итоге ученые изучили данные 12 800 женщин и 9200 мужчин. Во всех возрастных группах мужчина сообщали о более высокой степени социальной изоляции по сравнению с женщинами.

При этом мужчины из первого исследования оказались более изолированы, чем женщины. Хотя и те и другие в равной степени ощущают усиление изоляции по мере взросления с 18 до 42 лет.

Интересно, что молодые люди до 25 лет чаще чувствовали себя в изоляции, если были связаны с кем‑либо отношениями. Однако уже в возрасте 28 лет ответы респондентов менялись на противоположные: комфортнее себя ощущали те, у кого были партнеры.