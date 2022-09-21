Реклама
Новости
Мобилизованные граждане могут лишиться работы
17:32
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
17:31
Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит 2,9%
17:24
ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян
17:04
Nurphoto/Getty Images
НАТО не увидел изменений в готовности ядерных сил РФ. Для России готовятся новые санкции
16:51
Совет Федерации: частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
16:25
Прокуратура Москвы: участникам протестов может грозить лишение свободы до 15 лет
16:23
Депутаты поддержали законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты
16:14
Умерла галеристка Анна Стоунлейк, в 2000-е познакомившая Лондон с Приговым, Куликом и «Митьками»
16:10
В Госдуме считают, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах России
15:52
mai.ru
Экс-ректор МАИ погиб в своем вузе, пролетев несколько лестничных пролетов
15:42
Депутат Госдумы рассказал, как непросто ему далось решение не отправляться на спецоперацию
14:59
Глава Ростуризма Догузова: ограничения на выезд за границу на данный момент не введены
14:36
Совфед одобрил закон о предоставлении гражданства РФ иностранцам, служащим в ВС
14:36
Совфед одобрил поправки о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное время»
14:24
Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
14:21
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
На ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны кончились авиабилеты
13:53
РКН пригрозил СМИ блокировкой за распространение данных о мобилизации из неофициальных источников
13:45
Песков анонсировал разъяснения об ограничениях на выезд и отсрочках в рамках частичной мобилизации
12:55
РЖД и «Аэрофлот» не вводят никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации
12:51
Умерла галеристка Анна Стоунлейк, в 2000-е познакомившая Лондон с Приговым, Куликом и «Митьками»
Денис Ламехов
Сегодня в 13:10

Скончалась владелица лондонской галереи White Space Анна Стоунлейк, на заре 2000-е начавшая активно продвигать актуальное российское искусство. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

Стоунлейк родилась в 1973 году в Петербурге, в конце 1990-х окончила Мухинское училище (ныне — Академия Штиглица), затем переехала в Лондон. По собственным воспоминаниям основательницы White Space, первой экспозицией под ее кураторством в британской столице стала выставка петербургского объединения «Митьки» в 2000 году.

«В то время такого понятия, как современное российское искусство, здесь еще не существовало. Тогда был взлет цен на достаточно унылое академическое искусство. Впоследствии эта мода прошла, и возникла пустота, полное отсутствие информации. Поэтому для меня важно было разработать программу показов работ художников, которые были неизвестны в Лондоне, таких как Олег Кулик или Илья Кабаков», — рассказывала она.

Как вспоминает The Art Newspaper, кроме Кулика с его перформансом в Музее Фрейда, где он лежал на подлинной фрейдовской кушетке, «подвергаясь анализу со стороны черной собаки», Анна Стоунлейк показывала в Лондоне работы Тимура Новикова, выступления «Фабрики найденных одежд» Глюкли и Цапли, выставки принтов Андрея Тарковского и Сергея Параджанова.

Среди других художников, чьи произведения были показаны при поддержке Стоунлейк, — Борис Михайлов, Дмитрий Пригов, «Комар и Меламид», Сергей Братков, Ольга Чернышова и многие другие.

Cоветник директора Эрмитажа Ник Ильин назвал Анну Стоунлейк человеком «с горячим и деликатным сердцем, религиозной и доброй, которой сложно было существовать в арт-мире». «Мир искусства будет скучать по Ане и по ее миссии, которая распространилась по всему миру, по двум десятилетиям счастливых обменов, в которых она была ключевым игроком в Лондоне», — заявила профессор Института Курто Сара Уилсон.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Эрмитаж
люди
Олег КуликИлья КабаковТимур НовиковАндрей ТарковскийСергей Параджанов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение