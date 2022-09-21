Умерла галеристка Анна Стоунлейк, в 2000-е познакомившая Лондон с Приговым, Куликом и «Митьками»

Скончалась владелица лондонской галереи White Space Анна Стоунлейк, на заре 2000-е начавшая активно продвигать актуальное российское искусство. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

Стоунлейк родилась в 1973 году в Петербурге, в конце 1990-х окончила Мухинское училище (ныне — Академия Штиглица), затем переехала в Лондон. По собственным воспоминаниям основательницы White Space, первой экспозицией под ее кураторством в британской столице стала выставка петербургского объединения «Митьки» в 2000 году.

«В то время такого понятия, как современное российское искусство, здесь еще не существовало. Тогда был взлет цен на достаточно унылое академическое искусство. Впоследствии эта мода прошла, и возникла пустота, полное отсутствие информации. Поэтому для меня важно было разработать программу показов работ художников, которые были неизвестны в Лондоне, таких как Олег Кулик или Илья Кабаков», — рассказывала она.

Как вспоминает The Art Newspaper, кроме Кулика с его перформансом в Музее Фрейда, где он лежал на подлинной фрейдовской кушетке, «подвергаясь анализу со стороны черной собаки», Анна Стоунлейк показывала в Лондоне работы Тимура Новикова, выступления «Фабрики найденных одежд» Глюкли и Цапли, выставки принтов Андрея Тарковского и Сергея Параджанова.

Среди других художников, чьи произведения были показаны при поддержке Стоунлейк, — Борис Михайлов, Дмитрий Пригов, «Комар и Меламид», Сергей Братков, Ольга Чернышова и многие другие.

Cоветник директора Эрмитажа Ник Ильин назвал Анну Стоунлейк человеком «с горячим и деликатным сердцем, религиозной и доброй, которой сложно было существовать в арт-мире». «Мир искусства будет скучать по Ане и по ее миссии, которая распространилась по всему миру, по двум десятилетиям счастливых обменов, в которых она была ключевым игроком в Лондоне», — заявила профессор Института Курто Сара Уилсон.