Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина

Новым председателем Европейского суда по правам человека стала Шиофра О’Лири из Ирландии, сообщается на официальном сайте организации. Она станет первой женщиной в истории суда на этом посту.

О’Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года и сменит Роберта Спано из Исландии, возглавлявшего Страсбургский суд с мая 2020 года. Спано был самым молодым председателем ЕСПЧ, занявшим должность в 47 лет.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени назвал назначение О’Лири «поводом для гордости».

54-летняя О’Лири работала в Кембриджском университете, Университетском колледже Дублина, а также Колледже Европы в Брюгге. С 1996 по 2015 год она была референтом Суда ЕС, а затем представляла в ЕСПЧ Ирландию. С января этого года она занимала пост заместителя председателя ЕСПЧ.

16 сентября Россия окончательно вышла из‑под юрисдикции ЕСПЧ.