Реклама
Новости
Вашингтон: США никогда не признают притязания России на какие‑либо части Украины
19:54
Zura Narimanishvili/Unsplash
МВД Грузии: все заложники, удерживаемые в банке в Кутаиси, освобождены
Обновлено в 19:44
«Бульк»: НАСА поделилось звуком метеорита, врезающегося в Марс
19:28
Вышел трейлер сериала «Клуб полуночников» Майка Флэнагана
19:00
Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
18:58
Публикуем фрагмент аниме «Воcпоминания о Марни» студии Ghibli. Картину можно посмотреть в кино
18:21
Diego Tirira/Flickr
Финляндия предложила Евросоюзу разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян
18:05
В начале октября в кино выйдет «Флай: танец свободы». «Афиша Daily» показывает трейлер
17:59
ВЦИОМ: только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. Загранпаспорт есть у 29% респондентов
17:46
ЦБ заявил, что порядка 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах
17:24
В Москве прошел экофестиваль Eco Friendly Fest
17:24
Кометы, туманности и кратеры: посмотрите лучшие фотографии космоса 2022 года
17:20
Anadolu Agency/Getty Images
Референдум о присоединении Запорожской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Обновлено в 16:43
Индекс российской биржи упал на фоне новостей о референдумах в ЛНР, ДНР и Херсонской области
16:38
СМИ: «дочка» Warner Music в России пыталась заключать сделки после объявления о приостановке работы
16:34
«Вкусно — и точка» запустит доставку еды до конца года
16:10
YouTube игнорирует дизлайки и пожелания зрителей, выяснила Mozilla. Платформа с критикой не согласна
16:04
МТС запускает сервис цифровых книг «Строки»
15:51
Пугачеву проверяют на дискредитацию армии
15:45
Собянин: в «Сахарово» помогут в организации поступления на военную службу иностранцев
15:32
Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

Новым председателем Европейского суда по правам человека стала Шиофра О’Лири из Ирландии, сообщается на официальном сайте организации. Она станет первой женщиной в истории суда на этом посту.

О’Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года и сменит Роберта Спано из Исландии, возглавлявшего Страсбургский суд с мая 2020 года. Спано был самым молодым председателем ЕСПЧ, занявшим должность в 47 лет.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени назвал назначение О’Лири «поводом для гордости».

54-летняя О’Лири работала в Кембриджском университете, Университетском колледже Дублина, а также Колледже Европы в Брюгге. С 1996 по 2015 год она была референтом Суда ЕС, а затем представляла в ЕСПЧ Ирландию. С января этого года она занимала пост заместителя председателя ЕСПЧ.

16 сентября Россия окончательно вышла из‑под юрисдикции ЕСПЧ.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЕСПЧЕС
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение