Публикуем фрагмент аниме «Воcпоминания о Марни» студии Ghibli. Картину можно посмотреть в кино

Кинокомпания «Пионер» поделилась с «Афишей Daily» отрывком из аниме студии Ghibli «Воcпоминания о Марни», которое вышло в российский прокат 15 сентября.

Главная героиня картины — замкнутая и грубоватая девочка Анна Сасаки, потерявшая родителей. Она любит рисовать и почти все время проводит одна. Ситуация меняется, когда Анна приезжает на остров Хоккайдо, где знакомится со сверстницей Марни. Девочки становятся подругами, но иногда главной героине кажется, что Марни — плод ее воображения.

Аниме снято на основе книги детской писательницы Джоан Робинсон «Когда здесь была Марни». Хаяо Миядзаки поместил это произведение на 18-е место из 50 в своем списке детских книг, которые он рекомендует к прочтению.

«Воспоминания о Марни» вышли в 2014 году и принесли студии Ghibli номинацию на «Оскар». Чтобы посмотреть картину в российских кинотеатрах, смотрите расписание и ищите билеты на «Афише».