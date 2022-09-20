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Вышел трейлер сериала «Клуб полуночников» Майка Флэнагана
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:00

Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Клуб полуночников». Премьера шоу состоится 7 октября, в преддверии Хеллоуина.

10-серийный проект рассказывает о группе из семи смертельно больных пациентах Роттердамского дома престарелых. Они договариваются, что первый умерший из них непременно свяжется с остальными, чтобы подтвердить реальность призраков.

Вскоре после смерти одного из подростков оказывается, что члены «Клуба полуночников» заигрывали с силами, природы которых совсем не понимают. Эти потусторонние силы воспринимают интерес детей как приглашение к охоте.

За основу проекта был взят одноименный роман Кристофера Пайка.

В сериале снялись Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Ая Фурукава, Аннара Симон, Уильям Крис Самптер, Суриян Сапкота, Хизер Лангенкамп, Зак Гилфорд, Мэтт Бидел и Саманта Слойан. В качестве режиссера выступил Майк Флэнаган.

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Майк ФлэнаганХизер ЛангенкампСаманта Слойан
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