Вышел трейлер сериала «Клуб полуночников» Майка Флэнагана

Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Клуб полуночников». Премьера шоу состоится 7 октября, в преддверии Хеллоуина.

10-серийный проект рассказывает о группе из семи смертельно больных пациентах Роттердамского дома престарелых. Они договариваются, что первый умерший из них непременно свяжется с остальными, чтобы подтвердить реальность призраков.

Вскоре после смерти одного из подростков оказывается, что члены «Клуба полуночников» заигрывали с силами, природы которых совсем не понимают. Эти потусторонние силы воспринимают интерес детей как приглашение к охоте.

За основу проекта был взят одноименный роман Кристофера Пайка.

В сериале снялись Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Ая Фурукава, Аннара Симон, Уильям Крис Самптер, Суриян Сапкота, Хизер Лангенкамп, Зак Гилфорд, Мэтт Бидел и Саманта Слойан. В качестве режиссера выступил Майк Флэнаган.