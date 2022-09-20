Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП

Актер, худрук ярославского Театра им. Федора Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Ему было 56 лет, сообщает ТАСС.

ДТП произошло утром в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис», — заявил собеседник ТАСС.

Пускепалис родился 15 апреля 1966 в Курске. В 2001 году в Москве он окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) по курсу профессора Петра Наумовича Фоменко. Пускепалис работал режиссером в самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра Олега Табакова.

Среди главных кино с его участием — «Метро», «Простые вещи», «Прогулка», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Сибирь. Монамур». Он также снялся в таких сериалах, как «Крестный», «Крик совы» и «Операция „Мухаббат“».