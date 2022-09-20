Реклама
Новости
«Я плачу от любви и гордости»: в соцсетях поддерживают Женю Калинкина, совершившего каминг-аут
15:16
В Госдуме предложили блокировать ресурсы по сбору денег для ВСУ
14:49
Референдум о присоединении ЛНР И ДНР к России состоится 23–27 сентября
Обновлено в 14:48
Россию не допустят к жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года
14:34
Astrida Valigorsky/Contributor/Getty Images North America
The Smashing Pumpkins выложили новый сингл и анонсировали выход трехчастного альбома «ATUM»
14:17
«Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»
Обновлено в 14:17
Геннадий Красников победил на выборах главы РАН
14:03
Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП
13:52
Стартовали съемки «Сансары» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус
13:49
Anadolu Agency/Getty Images
Движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе Запорожской области с просьбой провести референдум
13:32
Театр «Балет Москва» покажет «Историю одной комнаты»
13:02
В Грузии вооруженный грабитель захватил заложников в банке и требует 2 млн долларов
12:54
Общественный совет Херсонской области требует немедленно провести референдум о присоединении к РФ
11:56
МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
11:38
jasanmiguel/Unsplash
Reuters: PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7 Up и Mountain Dew в России
11:03
Первый номер итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022-го
10:55
Художники из Hot Singles in Your Area расписали «Волгу» узорами императорского фарфора
09:58
«Коммерсант»: H&M закроет 20 магазинов в России до конца октября
09:35
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сдался 19-летнему американцу после двух ходов
08:37
government.ru
Вице-премьер Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи
вчера в 23:24
Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:52

Актер, худрук ярославского Театра им. Федора Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Ему было 56 лет, сообщает ТАСС.

ДТП произошло утром в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис», — заявил собеседник ТАСС.

Пускепалис родился 15 апреля 1966 в Курске. В 2001 году в Москве он окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) по курсу профессора Петра Наумовича Фоменко. Пускепалис работал режиссером в самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра Олега Табакова.

Среди главных кино с его участием — «Метро», «Простые вещи», «Прогулка», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Сибирь. Монамур». Он также снялся в таких сериалах, как «Крестный», «Крик совы» и «Операция „Мухаббат“».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Сергей ПускепалисПетр ФоменкоОлег Табаков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение