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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сдался 19-летнему американцу после двух ходов
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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сдался 19-летнему американцу после двух ходов
Виктория Шанина
Сегодня в 05:37

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен потерпел поражение, играя против 19-летнего американца Ханса Ниманна на онлайн-турнире Champions Chess Tour. Об этом пишет Vice.

Матч проходил через Microsoft Teams на онлайн-платформе Chess24. Карлсен, игравший черными фигурами, сдался после того, как Ниманн сделал второй ход, проведя вперед вторую пешку.

Затем, ничего не сказав, норвежец отключил веб-камеру. Таким образом, он сделал только один ход конем.

«Это беспрецедентный случай. Я просто не могу в это поверить», — сказала шахматистка Таня Сачдев, которая комментировала турнир.

По ее словам, Карлсен будет участвовать в соревнованиях, но при этом с Ниманном играть отказывается. Она назвала это «очень большим заявлением».

В сентябре Магнус Карлсен решил не играть в заключительном этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ханса Ниманна. Норвежец обвиняет шахматиста в мошенничестве — он считает, что Ниманн каким‑то образом использует искусственный интеллект в онлайн-партиях.

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