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Проезд для электромобилей по платным российским трассам станет бесплатным до 2026 года
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13:56
Проезд для электромобилей по платным российским трассам станет бесплатным до 2026 года
Денис Ламехов
Сегодня в 17:23

Проезд для электромобилей по платным магистралям в России станет бесплатным до 2026 года, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова.

Он добавил, что правительство поручило его ведомству, а также Минтрансу, Минэнерго и Минфину подготовить предложения по этой теме. Сейчас Минэкономразвития разрабатывает проекты нормативно-правовых актов — их затем предстоит согласовать. Такие документы будут направлены на законодательное установление новых норм.

По словам Колесникова, бесплатный проезд по платным дорогам — одна из комплекса мер для популяризации электрокаров среди россиян. О такой инициативе Минтранса «Коммерсант» сообщал в июне.

Как рассказал собеседник «Известий» в одном из ведомств, правительство не определилось с источниками возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс — это может помешать оперативно принять соответствующий нормативно-правовой акт.

Оператор Западного скоростного диаметра в Петербурге — компания «Магистраль Северной столицы» — заявил, что реализация бесплатного проезда для электрокаров осложняется трудностями в их выделении из общего потока транспорта.

«Гипотетически с учетом имеющейся в открытых источниках информации по количеству зарегистрированных в Петербурге электромобилей можно предположить, что доля их проездов в трафике на ЗСД, составляющем до 400 тысяч транзакций в сутки, ничтожно мала», — добавили в «Магистрали».

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Максим Колесников
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