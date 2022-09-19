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Спектакли, киносеансы и события для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу
Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который пройдет с 23 сентября по 11 декабря, поделился с «Афишей Daily» программой десятого сезона. В рамках него пройдут спектакли и перформансы, будут детская и образовательная программы, смотр короткометражного кино и многое другое.

Проект Context.10

Откроется фестиваль проектом Context.10, состоящем из спектакля «Материя» и Программы танцевальных перформансов. На протяжении трех дней в московском «Винзаводе» и петербургском «Севкабель порте» будут показывать новые работы хореографов Conext. Все это время на площадках также будет проходить образовательная программа, в которую входят лекции и мастер-классы.

В Москве премьерные показы Context.10 состоятся с 23 по 25 сентября, в Петербурге — с 30 сентября по 1 октября.

Спектакль «Явь»

Вторым проектом сезона станет спектакль Анны Щеклеиной «Явь», премьерные показы которого пройдут 15 и 16 октября в Музее Москвы. «Явь» стал итогом программы Context Symphony, помогающей хореографам создать работу крупной формы.

Постановка Щеклеиной исследует ландшафт коллективной и индивидуальной природы, характера и интуитивного знания. Хореограф старается создать эффект визуального гипноза и внезапное ощущение яви, пронзительное для зрителя. Спектакль движется к личному и индивидуальному, затрагивая гендерные вопросы, трансформируя женскую и мужскую фактуру в телесность без пола.

Вечер современной хореографии

18 октября на сцене РАМТ пройдет Вечер современной хореографии. В его программу войдут спектакль «Форма ноль» Павла Глухова и «Сингулярность» Кирилла Радева. В первой работе хореограф и артисты Музыкального театра Республики Карелия опираются на одну из важнейших категорий китайской философии ― Дао («путь»), источник всех форм и энергии созидания.

В постановке Радева задействованы артисты танцгруппы Context, которые исследуют термин «сингулярность», произошедший от латинского «singulus» (единичность, неповторимость).

Мастер-классы и лекции

В Москве и Петербурге будет работать «Школа зрителя», участники которой смогут посещать спектакли, лекции и мастер-классы. В столице дополнением к этому станет публичная программа, в рамках которой зрители услышат выступления документального режиссера, оператора Дины Верютиной, композитора, доцента МГК имени Чайковского Ольги Бочихиной и куратора, культуролога Алексея Масляева.

Основной частью традиционной серии мастер-классов станут практические занятия в формате интенсивов по современному танцу. Они пройдут не только в Москве и Петербурге, но также в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Новосибирске. В каждом из них мастер-классы будут вести хореографы, авторы и художники, работающие с большой формой в современном балете, танце и перформансе.

Кинопрограмма Context.Film

В кинопрограмму Context войдут документальный фильм об истории фестиваля, а также блок короткометражного кино, отобранного по open call и посвященного кинотанцу. В документалке архивные съемки, записи интервью и выступлений будут собраны вокруг главной оси повествования — создания десятого сезона фестиваля.

В блоке короткого метра будут представлены два сборника видеоработ — основная и экспериментальная. Фильмы отбирали из 1500 заявок со всего мира, включая Австралию, ЮАР, США, Латинскую Америку, Китай, Корею, Иран и Израиль.

Программа Context.Film пройдет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде, Воронеже и Владивостоке в ноябре и начале декабря.

Детская программа Context.Старт

Впервые на фестивале будет детская программа, которая будет состоять из трех блоков: спектакля, серии мастер-классов и выпуска книги. Площадкой Context.Старт выступит Музей Москвы. Организаторы надеются, что события станут точкой входа в мир современного танца для ребенка и дадут общее представление о движении и хореографии.

Книга «Зачем люди танцуют. История танца для детей» выйдет в издательстве А+А. Ее автором стала историк, специалист по свободному танцу, Ирина Сироткина, а иллюстратором ― художник Мария Титова. Вместе с командой фестиваля они рассказывают о традиции и классических постановках, о современности и творческих исканиях танцовщиков и хореографов.

Билеты на события фестиваля ищите на «Афише».

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