«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* выпустили онлайн-игру о мигрантах

Интернет-издание «Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* (внесен в список НКО-иноагентов) представляют браузерную игру «Выход». Она посвящена трудностям мигрантов, с которыми они сталкиваются каждый день.
Игроки становятся волонтерами, которые помогают мигрантам, выступая против бюрократической и правовой системы. Главный герой по имени Бактыбек может ходить по городу, общаться с другими персонажами и взаимодействовать с противниками. Цель игры — помочь мигрантам изучить окружающий мир.
«Важная деталь игры с точки зрения гейм-дизайна — решение уйти от стандартной игровой механики боя в пользу метафоры: герой не вступает собственно в бой с противниками, а уклоняется от их аргументов. Такой способ решения конфликтов наиболее точно соответствует реальной жизни: в ситуациях столкновений с представителями власти на самом деле не поможет ничего, кроме риторических приемов, — ни юридическая подкованность, ни тем более силовое решение», — рассказывает гейм-дизайнер Глеб Калмыков.
Всего в «Выходе» пять уровней, которые можно проходить в любом порядке. Сюжет каждого из них основан на рассказах самих мигрантов. Их истории собрали журналистка Наталья Подлыжняк, а также эксперты «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина, организации «Тонг Жахони» Валентина Чупик и юристы правозащитного центра «Мемориал»*. Ищите игру по ссылке.
«Нам было важно сохранить как можно большую полноту материала, на который мы опирались, и показать голоса людей, о которых мы рассказываем. Лучше всего с этой задачей справился диалоговый квест, который буквально позволил использовать в игре больше текста, в том числе прямую речь героев», — добавляет Калмыков.
Авторы игры постарались объективно показать картину происходящего с мигрантами во время наиболее острых фаз пандемии, когда им пришлось особенно тяжело. Куратор проекта, экс-главред «Таких дел» Владимир Шведов, отмечает, что мигранты — одна из наиболее уязвимых групп в обществе.
Руководительница проекта и иллюстраторка Анна Саруханова называет игру «Выход» удачным медиаформатом.
«В этом проекте мне больше всего нравится это контрастное сочетание — через довольно веселый игровой процесс мы рассказываем о серьезных проблемах настоящих, живых людей. Мне кажется, это удачная форма для того, чтобы поднимать такие сложные темы, как права мигрантов. Я надеюсь, что игровая форма поможет большему количеству людей лучше понять эту проблему», — сказала Саруханова.
* Комитет «Гражданское содействие» и правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом РФ в список НКО-иноагентов.