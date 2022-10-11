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«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* выпустили онлайн-игру о мигрантах
Виктория Шанина
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Интернет-издание «Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* (внесен в список НКО-иноагентов) представляют браузерную игру «Выход». Она посвящена трудностям мигрантов, с которыми они сталкиваются каждый день.

Игроки становятся волонтерами, которые помогают мигрантам, выступая против бюрократической и правовой системы. Главный герой по имени Бактыбек может ходить по городу, общаться с другими персонажами и взаимодействовать с противниками. Цель игры — помочь мигрантам изучить окружающий мир.

«Важная деталь игры с точки зрения гейм-дизайна — решение уйти от стандартной игровой механики боя в пользу метафоры: герой не вступает собственно в бой с противниками, а уклоняется от их аргументов. Такой способ решения конфликтов наиболее точно соответствует реальной жизни: в ситуациях столкновений с представителями власти на самом деле не поможет ничего, кроме риторических приемов, — ни юридическая подкованность, ни тем более силовое решение», — рассказывает гейм-дизайнер Глеб Калмыков.

Всего в «Выходе» пять уровней, которые можно проходить в любом порядке. Сюжет каждого из них основан на рассказах самих мигрантов. Их истории собрали журналистка Наталья Подлыжняк, а также эксперты «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина, организации «Тонг Жахони» Валентина Чупик и юристы правозащитного центра «Мемориал»*. Ищите игру по ссылке.

«Нам было важно сохранить как можно большую полноту материала, на который мы опирались, и показать голоса людей, о которых мы рассказываем. Лучше всего с этой задачей справился диалоговый квест, который буквально позволил использовать в игре больше текста, в том числе прямую речь героев», — добавляет Калмыков.

Авторы игры постарались объективно показать картину происходящего с мигрантами во время наиболее острых фаз пандемии, когда им пришлось особенно тяжело. Куратор проекта, экс-главред «Таких дел» Владимир Шведов, отмечает, что мигранты — одна из наиболее уязвимых групп в обществе.

«В разных регионах и при разных обстоятельствах произвол и незаконные задержания сочетались с включенностью посольств стран исхода мигрантов и активного сотрудничества российских НКО и региональных властей. Мы стремились представить истории мигрантов из разных стран и в разной степени уязвимости, оказавшихся в самых разных обстоятельствах. Той же широты взгляда и перфекционизма старались придерживаться в выборе экспертов, поэтому во всплывающих пасхалках вы сможете читать комментарии правозащитников, адвокатов, сотрудников НКО и исследователей. Также в игре есть ссылки на научные тексты».
Альфия Ляпина
Исследователь миграции, магистр и аспирант социологии и демографии

Руководительница проекта и иллюстраторка Анна Саруханова называет игру «Выход» удачным медиаформатом.

«В этом проекте мне больше всего нравится это контрастное сочетание — через довольно веселый игровой процесс мы рассказываем о серьезных проблемах настоящих, живых людей. Мне кажется, это удачная форма для того, чтобы поднимать такие сложные темы, как права мигрантов. Я надеюсь, что игровая форма поможет большему количеству людей лучше понять эту проблему», — сказала Саруханова.

«Люди, приезжая в Россию, сталкиваются с огромным количеством проблем. Очень часто причины для отказа тем, кто хочет получить временное убежище или статус беженца, формальны. Люди тратят по несколько часов на очереди в миграционной службе и потом все равно остаются ни с чем. Положение трудовых мигрантов и беженцев в России и мире было бы лучше, не будь наше общество ксенофобным»
Анна Ромащенко
Консультант по миграционным вопросам комитета «Гражданское содействие»

* Комитет «Гражданское содействие» и правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом РФ в список НКО-иноагентов.

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