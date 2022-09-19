Минфин предложил ввести штрафы за несоблюдение ответных санкций против недружественных стран

Министерство финансов России предложило ввести штрафы за несоблюдение контрсанкций против недружественных стран. Соответствующий проект поправок опубликован на сайте ведомства.

Законопроект предполагает штрафы:

Для юридических лиц и предпринимателей в размере 20–40% от суммы незаконной операции, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей.

Если нарушение не имеет денежного выражения, то в размере 1–1,5 тыс. рублей для граждан, 2–3 тыс. рублей для предпринимателей и должностных лиц, 20–30 тыс. рублей для юридических лиц.

В документах отмечается, что проект предусматривает специальный порядок проведения гражданами и бизнесом сделок с представителями недружественных стран, выплаты дивидендов таким лицам и валютного контроля. Механизм пока не описан.

Минфин отмечает, что законопроект разработан совместно с Банком России и создает «законодательную конструкцию, в которой есть стимулы для соблюдения новых требований».

Если проект будет одобрен правительством, он вступит в силу 1 июля 2023 года, однако зафиксированы уже и нарушения требований указов за последние полгода. Выписывать штрафы будут Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Центробанк.