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Минфин предложил ввести штрафы за несоблюдение ответных санкций против недружественных стран
Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

Министерство финансов России предложило ввести штрафы за несоблюдение контрсанкций против недружественных стран. Соответствующий проект поправок опубликован на сайте ведомства.

Законопроект предполагает штрафы:

  • Для юридических лиц и предпринимателей в размере 20–40% от суммы незаконной операции, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей.
  • Если нарушение не имеет денежного выражения, то в размере 1–1,5 тыс. рублей для граждан, 2–3 тыс. рублей для предпринимателей и должностных лиц, 20–30 тыс. рублей для юридических лиц.

В документах отмечается, что проект предусматривает специальный порядок проведения гражданами и бизнесом сделок с представителями недружественных стран, выплаты дивидендов таким лицам и валютного контроля. Механизм пока не описан.

Минфин отмечает, что законопроект разработан совместно с Банком России и создает «законодательную конструкцию, в которой есть стимулы для соблюдения новых требований».

Если проект будет одобрен правительством, он вступит в силу 1 июля 2023 года, однако зафиксированы уже и нарушения требований указов за последние полгода. Выписывать штрафы будут Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Центробанк.

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Минфин РоссииБанк РоссииФНС РоссииФТС России
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