Участнице московского марафона сделали предложение на финише. Перед этим она пробежала 42 километра

Участницу Московского марафона на финише встретил возлюбленный с кольцом и сделал ей предложение. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».
Девушка, чье имя не называется, пробежала 42,2 километра. Помимо ее молодого человека, на финише ее ждали цветы, а событие комментировали с громкоговорителя.
«Пошумите! Она пробежала 42,2! Она сказала „Да“!», — слышно на фоне в ролике, опубликованном телеграм-каналом.
Московский марафон стартовал утром 18 сентября. Его маршрут проходит через центральные улицы, включая Тверскую, Чистопрудный бульвар и Большую Ордынку, а также набережные столицы.
Победителем марафона стал Искандер Ягдаров, преодолевший дистанцию в 42,2 километра за 2 часа и 14 минут.