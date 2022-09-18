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Участнице московского марафона сделали предложение на финише. Перед этим она пробежала 42 километра
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Участнице московского марафона сделали предложение на финише. Перед этим она пробежала 42 километра
Виктория Шанина
Сегодня в 18:16

Участницу Московского марафона на финише встретил возлюбленный с кольцом и сделал ей предложение. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

Девушка, чье имя не называется, пробежала 42,2 километра. Помимо ее молодого человека, на финише ее ждали цветы, а событие комментировали с громкоговорителя.

«Пошумите! Она пробежала 42,2! Она сказала „Да“!», — слышно на фоне в ролике, опубликованном телеграм-каналом.

Московский марафон стартовал утром 18 сентября. Его маршрут проходит через центральные улицы, включая Тверскую, Чистопрудный бульвар и Большую Ордынку, а также набережные столицы.

Победителем марафона стал Искандер Ягдаров, преодолевший дистанцию в 42,2 километра за 2 часа и 14 минут.

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