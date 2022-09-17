Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

В возрасте 90 лет скончался советский и российский режиссер, сценарист и продюсер Игорь Масленников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Вопрос с похоронами еще не решен. Ими будет заниматься Союз кинематографистов Петербурга — города, где большую часть жизни провел Масленников.

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде в 1931 году, вскоре его семья переехала в город Колпино Ленинградской области. В детстве он часто ходил на спектакли в Александринском театре, посещал рисовальные классы и литературную студию, однако о карьере в кино не думал.

В 1954 году Масленников окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Во время учебы он устроился в газету «Ленинградский университет» на должность ответственного секретаря. Затем был направлен на Ленинградское телевидение, где стал инициатором съемок ручной камерой на 16-миллиметровую кинопленку, и параллельно был сценографом спектаклей.

В 1964 году Игорь Масленников решил связать свою жизнь с кинематографом, а в 1967-м окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». Дебютным его фильмом стала драма «Личная жизнь Кузяева Валентина», вышедшая в 1968 году.

Наибольшую известность Масленникову принесли цикл фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Всего в роли режиссера он выступил более чем в 30 картинах, включая ленты «Пиковая дама», «Филипп Траум» и «Гонщики».